На 05.05.2022 Мы единственные кто делает Дистанционное оформление Visa в банках Казахстана.

Бухгалтерские услуги в Казахстане для Россиян
Оплата любых международных сервисов
Покупки и снятие наличных в путешествиях
Доступ к сервисам ApplePay, GooglePay
Получение оплат из-за рубежа в валюте
Хранение собственных средств в валюте
Оплата игр и подписок в зарубежных сервисах
Удобная коммуникация
с менеджером
Коммуникация с менеджером на всех этапах от оплаты до получения в руки.
Подберем карту по нужным Вам условиям:
- Низкому проценту комиссии на перевод и снятие
- Мультивалютные счета с рублевой конвертацией
- Небольшая абонентская плата за обслуживание
- Страхование средств на счете до 50.000 Евро
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Оплатите комиссию 24.500 руб
Оплатите комиссию сервиса в размере 24 500 руб.
Дождитесь получения ИИН
Дождитесь получения ИИН и пройдите регистрацию в банке через мобильное приложение
Пластиковая карта готова!
Пластиковая карта готова!
Получите Вашу карту курьерской службой лично в руки!
Доставка пластиковой карты лично к Вам по адресу
Без блокировок. На Ваши данные.
Для своих клиентов, у отличии от других, Мы обеспечиваем ряд непубличных действий, позволяющие избежать блокировки карты и сим карты впоследствии (при постоянном использовании ее на территории отличной от Казахстана)
Как долго открывается счет в казахстанском банке?
Вся процедура занимает 5-7 рабочих дней.
Счёт будет оформлен на меня?
Да, вы самостоятельно пройдете идентификацию через мобильное приложение и видео звонок с сотрудником банка. Доступ к счету будет только у вас.
Могу я сделать это удалённо из России?
Да, вся процедура проходит удаленно.
ПОЧЕМУ ИМЕННО ВЫ?
Потому что мы имеем большой опыт по оформлению бухгалтерских услуг в Казахстане и знаем все ньюансы как по оформлению, так и по дальнейшему пользованию карт.
CКОЛЬКО СТОЯТ УСЛУГИ?
Стоимость услуг по получению физической пластиковой карты 19500 руб.
Как я получу карту?
После открытия счета Вы получите физическую с доставкой в Россию.
Онлайн-оформление Visa и Mastercard в банках Казахстана
ИИН 723028491733