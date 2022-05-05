Бухгалтерские услуги в Казахстане для Россиян

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Консультация по Wats app

На 05.05.2022 Мы единственные кто делает Дистанционное оформление Visa в банках Казахстана.

Оформление официально.  По договору!  Visa мультивалютная пластик.  Банк эмитент не раскрываем! 

Стоимость оформления пластиковой карты 24 500р. 

Ваши возможности с картой VISA и Mastercard

Оплата любых международных сервисов

Покупки и снятие наличных в путешествиях

Доступ к сервисам ApplePay, GooglePay

Получение оплат из-за рубежа в валюте

Хранение собственных средств в валюте

Оплата игр и подписок в зарубежных сервисах

Удобная коммуникация

с менеджером

Коммуникация с менеджером на всех этапах от оплаты до получения в руки.

Подберем карту по нужным Вам условиям:

- Низкому проценту комиссии на перевод и снятие

- Мультивалютные счета с рублевой конвертацией

- Небольшая абонентская плата за обслуживание

- Страхование средств на счете до 50.000 Евро 

Консультация в Ватс апп

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Будьте всегда в курсе последних событий. Актуальная информация. Наш Дзен канал ! 

Кто оформляет карты в Казахстане россиянину онлайн? Сравнение сервисов.

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Как Россиянину открыть банковскую карту в Казахстане (удаленно).......

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Простой старт работы

01

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02

Пришлите скан  загранпаспорта

Пришлите скан-копию загранпаспорта

03

Оплатите комиссию  24.500 руб

Оплатите комиссию сервиса в размере    24 500 руб.

04

Дождитесь получения ИИН

Дождитесь получения ИИН и пройдите регистрацию в банке через мобильное приложение

05

Пластиковая карта готова!

Пластиковая карта готова!

06

Получите Вашу карту курьерской службой лично в руки!

Доставка пластиковой карты лично к Вам по адресу

Без блокировок. На Ваши данные.

Для своих клиентов, у отличии от других, Мы обеспечиваем ряд непубличных действий, позволяющие избежать блокировки карты и сим карты впоследствии (при постоянном использовании ее на территории отличной от Казахстана)

Заказ Без скидки . Для быстрого ответа и со скидкой, лучше писать в форму выше.

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FAQ по услугам

Как долго открывается счет в казахстанском банке?

Вся процедура занимает 5-7 рабочих дней.

Счёт будет оформлен на меня? 

Да, вы самостоятельно пройдете идентификацию через мобильное приложение и видео звонок с сотрудником банка. Доступ к счету будет только у вас.

Могу я сделать это удалённо из России?

Да, вся процедура проходит удаленно.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ВЫ?

Потому что мы имеем большой опыт по оформлению бухгалтерских услуг в Казахстане и знаем все ньюансы как по оформлению, так и по дальнейшему пользованию карт.

CКОЛЬКО СТОЯТ УСЛУГИ?

Стоимость услуг по получению физической пластиковой карты 19500 руб.

Как я получу карту?

После открытия счета Вы получите физическую с доставкой в Россию.

Онлайн-оформление Visa и Mastercard в банках Казахстана

Политика конфиденциальности

ИИН 723028491733

Работает на Creatium